Из-за компьютерного сбоя в США задерживается больше тысячи авиарейсов

Новости США. В США из-за компьютерного сбоя отменены практически все авиарейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о системе оповещения, ответственной за рассылку данных пилотам об опасностях полета и ограничениях. Во всех крупных аэропортах страны самолеты стоят на взлетной полосе уже несколько часов. Сообщается о тысяче задержанных рейсах. Более сотни отменены. Федеральное управление гражданской авиации сейчас делает все, чтобы как можно быстрее устранить неполадки в системе.