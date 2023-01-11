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Из-за компьютерного сбоя в США задерживается больше тысячи авиарейсов

11 января 2023 13:24
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Новости США. В США из-за компьютерного сбоя отменены практически все авиарейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за компьютерного сбоя в США задерживается больше тысячи авиарейсов-1

Речь идет о системе оповещения, ответственной за рассылку данных пилотам об опасностях полета и ограничениях. Во всех крупных аэропортах страны самолеты стоят на взлетной полосе уже несколько часов. Сообщается о тысяче задержанных рейсах. Более сотни отменены. Федеральное управление гражданской авиации сейчас делает все, чтобы как можно быстрее устранить неполадки в системе.

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# Авиасообщение # Новости США # Фотофакт

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