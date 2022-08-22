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Из-за экономии электричества Швейцария рискует потерять туристов

22 августа 2022 06:46
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Новости Швейцарии. Туристическая отрасль Швейцарии снова под угрозой. Зимой горнолыжные курорты могут потерять большую часть прибыли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за экономии электричества Швейцария рискует потерять туристов-1

Дело в том, что страна переживает энергетический кризис. Зимой ситуация станет еще труднее. Чтобы хоть как-то решить проблему, местные власти планируют сократить потребление электроэнергии на 20 %. В таком случае первыми под удар попадут горнолыжные курорты. Их заставят отключить подъемники и снежные пушки.

Согласно подсчетам специалистов, эти устройства расходуют столько же электроэнергии в год, как и 40 тысяч домохозяйств. Однако, как заявляют в правительстве, вопрос по ограничению все еще находится на рассмотрении. Потому что такой шаг приведет не только к снижению доходов от туризма и обнищанию госбюджета, но и к сокращению рабочих мест.

# Экономический кризис # Новости Швейцарии # Фотофакт

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