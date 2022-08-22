Из-за экономии электричества Швейцария рискует потерять туристов

Дело в том, что страна переживает энергетический кризис. Зимой ситуация станет еще труднее. Чтобы хоть как-то решить проблему, местные власти планируют сократить потребление электроэнергии на 20 %. В таком случае первыми под удар попадут горнолыжные курорты. Их заставят отключить подъемники и снежные пушки.

Согласно подсчетам специалистов, эти устройства расходуют столько же электроэнергии в год, как и 40 тысяч домохозяйств. Однако, как заявляют в правительстве, вопрос по ограничению все еще находится на рассмотрении. Потому что такой шаг приведет не только к снижению доходов от туризма и обнищанию госбюджета, но и к сокращению рабочих мест.