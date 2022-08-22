Экологическая проблема в Латвии – большинство водоёмов страны загрязнены

Согласно ему, в стране очень большие проблемы с реками и озерами. Только в трети водоемов качество воды отвечает стандартам. Специалисты выявили, что многие очистные сооружения работают с нарушениями и не справляются со своими задачами. Поэтому состояние большинства водоемов оказалось очень плачевным. Из-за этого в стране существенно страдает качество воды в реках и озерах. Решить проблему можно – для устранения выявленных нарушений нужны инвестиции. Как правило, небольшие, если речь идет о маленьких очистных сооружениях. Однако денег на это никто так и не выделил.