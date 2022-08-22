Прямой эфир

Экологическая проблема в Латвии – большинство водоёмов страны загрязнены

22 августа 2022 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. Помимо экономических проблем, еще и экологические. Центр среды, геологии и метеорологии Латвии опубликовал неутешительное исследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экологическая проблема в Латвии – большинство водоёмов страны загрязнены-1

Согласно ему, в стране очень большие проблемы с реками и озерами. Только в трети водоемов качество воды отвечает стандартам. Специалисты выявили, что многие очистные сооружения работают с нарушениями и не справляются со своими задачами. Поэтому состояние большинства водоемов оказалось очень плачевным. Из-за этого в стране существенно страдает качество воды в реках и озерах. Решить проблему можно – для устранения выявленных нарушений нужны инвестиции. Как правило, небольшие, если речь идет о маленьких очистных сооружениях. Однако денег на это никто так и не выделил.

# Экология # Новости Латвии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Одра не видела такого масштаба». Польша почти две недели скрывала факт попадания химикатов в реку. Кто за это ответит?
21 августа 2022 17:35

«Одра не видела такого масштаба». Польша почти две недели скрывала факт попадания химикатов в реку. Кто за это ответит?

Министр окружающей среды Германии о ЧП с загрязнением реки: «Ожидаю от польской стороны полного разъяснения»
21 августа 2022 17:25

Министр окружающей среды Германии о ЧП с загрязнением реки: «Ожидаю от польской стороны полного разъяснения»

Обмеление рек в ЕС грозит судоходству. Под угрозой водоснабжение и сельское хозяйство
21 августа 2022 17:21

Обмеление рек в ЕС грозит судоходству. Под угрозой водоснабжение и сельское хозяйство