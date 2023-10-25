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Из Латвии высылают пенсионеров с российскими паспортами

25 октября 2023 18:57
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Новости Латвии. Из Латвии высылают более 400 пенсионеров с российскими паспортами. Жители получили письма с требованием покинуть Прибалтийскую республику до 1 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Латвии высылают пенсионеров с российскими паспортами-1

Для этих пожилых людей больше не действуют социальные программы. Значит, они не получают пенсии, субсидии на лекарства. Зато теперь обязаны оплачивать медуслуги и даже вызов скорой помощи. На обжалование решения властей у пенсионеров есть месяц. Однако идти против правительства будет непросто да и недешево. Придется уплатить немалую госпошлину.

# Международная политика # Новости Латвии # Фотофакт

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