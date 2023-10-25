Из Латвии высылают пенсионеров с российскими паспортами

Новости Латвии. Из Латвии высылают более 400 пенсионеров с российскими паспортами. Жители получили письма с требованием покинуть Прибалтийскую республику до 1 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этих пожилых людей больше не действуют социальные программы. Значит, они не получают пенсии, субсидии на лекарства. Зато теперь обязаны оплачивать медуслуги и даже вызов скорой помощи. На обжалование решения властей у пенсионеров есть месяц. Однако идти против правительства будет непросто да и недешево. Придется уплатить немалую госпошлину.