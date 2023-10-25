В ЕС столкнулись с нехваткой лекарств в аптеках

Евросоюз сталкивается с нехваткой лекарств в аптеках. На протяжении многих месяцев фиксируется дефицит антибиотиков и жаропонижающих препаратов. И хотя о проблеме врачи и фармацевты говорят уже не первый год, сейчас она достигла апогея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате Еврокомиссия представила ряд мер по предотвращению нехватки лекарственных средств. В частности, планируется совместная закупка антибиотиков и препаратов против респираторных вирусов по всему Евросоюзу. То есть в случае дефицита каких-либо медикаментов страна может обратиться за помощью к другому государству. В ЕК это назвали добровольным общеевропейским механизмом солидарности.