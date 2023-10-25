Израиль прекратил выдачу виз сотрудникам ООН после вчерашних заявлений генсека организации. Накануне Антониу Гутерриш осудил атаки ХАМАС, однако напомнил, что они не беспричинны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня израильская армия продолжила удары по Газе. Однако наземная операция вновь откладывается. В самом анклаве заявляют о крахе системы здравоохранения. Там уже сложилась катастрофическая ситуация. Сегодня в регион прибыл четвертый конвой с гуманитарной помощью, однако глобально палестинцев это не спасет. В секторе Газа по-прежнему действует запрет на поставку топлива, установленный Израилем. ООН призывает отменить ограничение.