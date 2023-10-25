Прямой эфир

Германия тянет вниз всю экономику ЕС

25 октября 2023 18:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Германия тянет вниз всю экономику еврозоны. Как заявили в Брюсселе, ФРГ сталкивается с рецессией в обширном промышленном секторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия тянет вниз всю экономику ЕС-1

Страна демонстрирует совсем не впечатляющие показатели экспорта, которые оказывают существенное влияние практически на все страны Евросоюза. Местные эксперты прогнозировали более оптимистичное развитие событий. Тем не менее международное сообщество уверено в обратном. 

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ЕС столкнулись с нехваткой лекарств в аптеках
25 октября 2023 18:53

В ЕС столкнулись с нехваткой лекарств в аптеках

Израиль прекратил выдачу виз сотрудникам ООН
25 октября 2023 18:53

Израиль прекратил выдачу виз сотрудникам ООН

Bloomberg: глава Еврокомиссии и глава Совета ЕС поругались из-за Израиля
25 октября 2023 14:05

Bloomberg: глава Еврокомиссии и глава Совета ЕС поругались из-за Израиля