Германия тянет вниз всю экономику ЕС

Новости Германии. Германия тянет вниз всю экономику еврозоны. Как заявили в Брюсселе, ФРГ сталкивается с рецессией в обширном промышленном секторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна демонстрирует совсем не впечатляющие показатели экспорта, которые оказывают существенное влияние практически на все страны Евросоюза. Местные эксперты прогнозировали более оптимистичное развитие событий. Тем не менее международное сообщество уверено в обратном.