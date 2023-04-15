Итальянские железнодорожники объявили общенациональную забастовку

Люди недовольны условиями труда, которые сильно ухудшились в последнее время. На этом фоне организаторы забастовки требуют их улучшения и распределения персонала. В стачке приняли участие более 80 % сотрудников всех отделов итальянской государственной железнодорожной дороги. По этой причине были отменены по меньшей мере 40 % итальянских экспрессов дальнего следования. И приостановлены еще около 65 % региональных поездов.