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Итальянские железнодорожники объявили общенациональную забастовку

15 апреля 2023 11:45
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Новости Италии. Местные железнодорожники объявили общенациональную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянские железнодорожники объявили общенациональную забастовку-1

Люди недовольны условиями труда, которые сильно ухудшились в последнее время. На этом фоне организаторы забастовки требуют их улучшения и распределения персонала. В стачке приняли участие более 80 % сотрудников всех отделов итальянской государственной железнодорожной дороги. По этой причине были отменены по меньшей мере 40 % итальянских экспрессов дальнего следования. И приостановлены еще около 65 % региональных поездов.

# Забастовка # Новости Италии # Фотофакт

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