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Премьер Украины Шмыгаль заявил о скором начале контрнаступления ВСУ

15 апреля 2023 10:28
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Украинский премьер Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Вашингтоне анонсировал скорый старт наступательной операции ВСУ. 

Ранее в апреле премьер Украины сообщал, что ударная операция со стороны украинской армии откладывается до лета по причине недостатка вооружения. Тогда Шмыгаль говорил о том, что необходима поддержка союзников: нужно больше ракет, снарядов, танков. Сейчас в Вашингтоне он публично сообщил, что контрнаступление начнется в ближайшее время, «Штаты нас полностью поддерживают», приводит его слова РИА Новости. По информации СМИ, он озвучил намерение Украины захватить Крым и Донбасс, и киевские власти «глубоко уверены» в этих намерениях. 

В Кремле в ответ на ранее озвученные планы Киева атаки на Крым заявляли, что готовы отразить нападение ВСУ, а планы Украины по захвату полуострова называли самоубийственными. Многие военные зарубежные и украинские эксперты также прогнозируют, что контрнаступление ВСУ на Крым станет началом конца для Украины.

# Международная политика

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