Премьер Украины Шмыгаль заявил о скором начале контрнаступления ВСУ

Украинский премьер Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Вашингтоне анонсировал скорый старт наступательной операции ВСУ.

Ранее в апреле премьер Украины сообщал, что ударная операция со стороны украинской армии откладывается до лета по причине недостатка вооружения. Тогда Шмыгаль говорил о том, что необходима поддержка союзников: нужно больше ракет, снарядов, танков. Сейчас в Вашингтоне он публично сообщил, что контрнаступление начнется в ближайшее время, «Штаты нас полностью поддерживают», приводит его слова РИА Новости. По информации СМИ, он озвучил намерение Украины захватить Крым и Донбасс, и киевские власти «глубоко уверены» в этих намерениях.

В Кремле в ответ на ранее озвученные планы Киева атаки на Крым заявляли, что готовы отразить нападение ВСУ, а планы Украины по захвату полуострова называли самоубийственными. Многие военные зарубежные и украинские эксперты также прогнозируют, что контрнаступление ВСУ на Крым станет началом конца для Украины.