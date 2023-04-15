Премьер Молдовы назвал своих сограждан нацией с ограниченными возможностями

Оскорбление в адрес жителей страны премьер-министр Молдовы Речан озвучил во время публичного выступления, пишет РИА Новости.

Говоря об евроинтеграции страны и украинском конфликте, премьер выразил недоумение, что многие жители деревень и маленьких населенных пунктов не разделяют государственный курс. В пример премьер привел свою недавнюю поездку в один из районов, где поднял тему с местными жителями о ситуации в Украине. Речан отметил, что в его стране наблюдается огромная национальная проблема. «Мы как малая нация всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями. И это повлияло в том числе на то, как мы думаем о себе, как мы позиционируем себя во всей этой среде», — сказал представитель власти.

Речан обратил внимание, что в стране необходимо работать с населением, чтобы люди понимали плюсы евроинтеграции для страны. Ранее глава Молдавии Санду заявила, что евроинтеграция в рамках СНГ для страны недостаточна. Молдавия намерена присоединиться к Европейскому союзу до 2030 года.