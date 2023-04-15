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На протесты против пенсионной реформы вышли более 1 млн французов

15 апреля 2023 11:44
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Новости Франции. В Париже задержали 112 человек за участие в митинге против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Франции подписал закон о повышении пенсионного возраста, несмотря на протесты.

На протесты против пенсионной реформы вышли более 1 млн французов-1

В полиции это объяснили многочисленными актами насилия. Поскольку за последние пару часов было совершено более 30 поджогов мусорных контейнеров. Однако протестующие не намерены сдаваться и обещают протестовать и дальше. Известно, что по всей стране на улицы вышли более миллиона человек. Не оставляет надежды прекратить протесты и полиция. В ход идут не только спецсредства, но и кулаки. А в Париже против демонстрантов применили слезоточивый газ.

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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