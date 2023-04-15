На протесты против пенсионной реформы вышли более 1 млн французов

В полиции это объяснили многочисленными актами насилия. Поскольку за последние пару часов было совершено более 30 поджогов мусорных контейнеров. Однако протестующие не намерены сдаваться и обещают протестовать и дальше. Известно, что по всей стране на улицы вышли более миллиона человек. Не оставляет надежды прекратить протесты и полиция. В ход идут не только спецсредства, но и кулаки. А в Париже против демонстрантов применили слезоточивый газ.