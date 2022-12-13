ОПЕК вновь повышает прогноз по добыче нефти в России

ОПЕК вновь повысила прогноз по добыче нефти в России. По данным организации, за нынешний год показатель вырастет на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 2021-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пояснили в ОПЕК, пересмотр связан с более высокой добычей черного золота в России в октябре. Несмотря на это, в организации пока сохраняют прогноз на 2023 год, согласно которому показатель снизится предварительно на 850 тысяч баррелей в сутки, считают в организации стран – экспортеров нефти.