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ОПЕК вновь повышает прогноз по добыче нефти в России

13 декабря 2022 19:28
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ОПЕК вновь повысила прогноз по добыче нефти в России. По данным организации, за нынешний год показатель вырастет на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 2021-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОПЕК вновь повышает прогноз по добыче нефти в России -1

Как пояснили в ОПЕК, пересмотр связан с более высокой добычей черного золота в России в октябре. Несмотря на это, в организации пока сохраняют прогноз на 2023 год, согласно которому показатель снизится предварительно на 850 тысяч баррелей в сутки, считают в организации стран – экспортеров нефти.

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# Добыча нефти # Фотофакт

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