Жертвами коронавируса в Европе стали уже три человека

В Европе зафиксировано уже три случая смерти из-за коронавируса. Ранее сообщалось о туристе из Китая, который скончался во Франции. Еще две жизни болезнь унесла в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе зафиксировано уже три случая смерти из-за коронавируса. Ранее сообщалось о туристе из Китая, который скончался во Франции. Еще две жизни болезнь унесла в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Австралийские специалисты сообщили о готовности вакцины против коронавируса
Власти страны, обеспокоенные распространением заболевания, приняли беспрецедентные меры: в 10 муниципалитетах закрыты все учебные заведения, массовые мероприятия отменены, а людей, которые контактировали с заражtнными, помещают в карантин.