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Жертвами коронавируса в Европе стали уже три человека

22 февраля 2020 17:53
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В Европе зафиксировано уже три случая смерти из-за коронавируса. Ранее сообщалось о туристе из Китая, который скончался во Франции. Еще две жизни болезнь унесла в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами коронавируса в Европе стали уже три человека-1

Австралийские специалисты сообщили о готовности вакцины против коронавируса

Власти страны, обеспокоенные распространением заболевания, приняли беспрецедентные меры: в 10 муниципалитетах закрыты все учебные заведения, массовые мероприятия отменены, а людей, которые контактировали с заражtнными, помещают в карантин.

Жертвами коронавируса в Европе стали уже три человека-4

# Коронавирус # Фотофакт

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