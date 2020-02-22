В Москве +3, в Киеве +4. Погода в Европе на неделю с 24 февраля по 1 марта

В Париже синоптики обещают дождь и +12. На градус теплее будет в Риме . В Вене ожидается дождь и 8 с плюсом, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Мадриде прогнозируют солнечную погоду и +14. В Афинах ожидается +17 и ясно. Переменную облачность и +8 обещают в Анкаре .

На два градуса теплее будет в Софии. В Прибалтике ожидается переменная облачность. В Риге прогнозируют +3.

На пункт теплее будет в Вильнюсе, возможен мокрый снег. Сплошная облачность и +5 ожидается в Варшаве.