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Перед взрывом в жилом доме в Ростовской области была зафиксирована утечка газа

22 февраля 2020 17:52
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Новости России. Несколько квартир оказались разрушены в результате взрыва в жилом доме в Азове Ростовской области России. Два человека погибли. Известно, что непосредственно перед инцидентом в здании была зафиксирована утечка газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед взрывом в жилом доме в Ростовской области была зафиксирована утечка газа-1

После мощного хлопка произошло возгорание. Его оперативно ликвидировали пожарные.

Взрыв в жилом доме в Ростовской области: погибли два человека, еще один в реанимации

Женщина, серьезно пострадавшая в результате ЧП, в реанимации. Около 60 жильцов были доставлены в пункты временного пребывания.

Перед взрывом в жилом доме в Ростовской области была зафиксирована утечка газа-4

Следователи и криминалисты продолжают изучать место происшествия: допрашивают свидетелей и собирают информацию. Уголовное производство, открытое в связи с инцидентом, передано в отдел по расследованию особо важных дел.

# Взрыв газа # Фотофакт

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