Перед взрывом в жилом доме в Ростовской области была зафиксирована утечка газа

Новости России. Несколько квартир оказались разрушены в результате взрыва в жилом доме в Азове Ростовской области России. Два человека погибли. Известно, что непосредственно перед инцидентом в здании была зафиксирована утечка газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После мощного хлопка произошло возгорание. Его оперативно ликвидировали пожарные.

Взрыв в жилом доме в Ростовской области: погибли два человека, еще один в реанимации

Женщина, серьезно пострадавшая в результате ЧП, в реанимации. Около 60 жильцов были доставлены в пункты временного пребывания.