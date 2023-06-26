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В Москве и Московской области больше не действует режим КТО

26 июня 2023 07:23
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Режим контртеррористической операции отменен в понедельник, 26 июня, в столице России, Московской и Воронежской областях, пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ. 

Так, КТО больше не действует в Москве и Московской области с 9 часов утра по мск. Отмечается, что обстановка на территории российской столицы и Московского региона стабильная. 

Режим контртеррористической операции был введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области в субботу, 24 июня. 

В Москве, Московской и Воронежской областях режим КТО был введен впервые в истории. 

# общество

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