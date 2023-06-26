В Москве и Московской области больше не действует режим КТО

Режим контртеррористической операции отменен в понедельник, 26 июня, в столице России, Московской и Воронежской областях, пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ.

Так, КТО больше не действует в Москве и Московской области с 9 часов утра по мск. Отмечается, что обстановка на территории российской столицы и Московского региона стабильная.

Режим контртеррористической операции был введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области в субботу, 24 июня.

В Москве, Московской и Воронежской областях режим КТО был введен впервые в истории.