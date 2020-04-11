Италия намерена постепенно восстанавливать производство и коммерческую деятельность после 3 мая

Новости Италии. Италия намерена постепенно восстанавливать производственную и коммерческую деятельность после 3 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление сделал премьер-министр страны.

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Меры сдерживания распространения COVID-19 приносят плоды. Тем не менее, премьер допустил, что некоторые магазины, в частности канцелярских товаров, детской одежды, а также прачечные, смогут возобновить работу уже с 14 апреля.