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Столб пепла достигает 15 км. В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау

11 апреля 2020 12:00
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Новости Индонезии. В Индонезии проснулся всемирно известный вулкан Анак-Кракатау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он выбросил огромный поток пепла на высоту до 15 километров.

Столб пепла достигает 15 км. В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау-1

Вулкан расположен на Малайском архипелаге, между островами Ява и Суматра. Последний раз Кракатау извергался в 2018 году. Тогда погибли 430 человек, получили ранения почти 1,5 тысячи, около 16 тысяч лишились крова над головой. Инфраструктуре острова были нанесены значительные разрушения: он уменьшился приблизительно до четверти своего размера.

Столб пепла достигает 15 км. В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау-4

# Извержение вулкана # Фотофакт

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