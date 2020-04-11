Сотрудники Лондонского зоопарка начали вести видеодневники животных

Впервые после Второй мировой войны старейший научный зоологический парк в мире закрылся для посетителей: там объявлен карантин. В связи с этим сотрудникам приходится самостоятельно развлекать более 20 тысяч обитателей зоопарка. Теперь дважды в неделю работники проводят онлайн-трансляции кормления животных, а также игр с ними. Более того, некоторых четвероногих даже обучают новым трюкам. Забавные видео стали обретать все большую популярность в сети. И это неудивительно, ведь от милых зверьков так сложно оторвать взгляд.