СМИ: почти все жертвы коронавируса в Италии имели серьёзные проблемы со здоровьем

В Китае за сутки не выявили ни одного местного случая заражения коронавирусом. Более 800 человек выписаны из больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Китае за сутки не выявили ни одного местного случая заражения коронавирусом. Более 800 человек выписаны из больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О рекордном числе исцелившихся сообщает и Италия. Там за сутки поправились более тысячи пациентов, хотя ситуация в стране по-прежнему непростая.
В СМИ появилась информация, что почти все жертвы коронавируса в Италии имели серьезные проблемы со здоровьем. Таковы результаты исследований, проведенных экспертами из Рима. Отмечается, что все они страдали как минимум от трех болезней. Речь о заболеваниях сердца, диабете и гипертонии.