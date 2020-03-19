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СМИ: почти все жертвы коронавируса в Италии имели серьёзные проблемы со здоровьем

19 марта 2020 15:32
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В Китае за сутки не выявили ни одного местного случая заражения коронавирусом. Более 800 человек выписаны из больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: почти все жертвы коронавируса в Италии имели серьёзные проблемы со здоровьем-1

О рекордном числе исцелившихся сообщает и Италия. Там за сутки поправились более тысячи пациентов, хотя ситуация в стране по-прежнему непростая.

СМИ: почти все жертвы коронавируса в Италии имели серьёзные проблемы со здоровьем-4

В СМИ появилась информация, что почти все жертвы коронавируса в Италии имели серьезные проблемы со здоровьем. Таковы результаты исследований, проведенных экспертами из Рима. Отмечается, что все они страдали как минимум от трех болезней. Речь о заболеваниях сердца, диабете и гипертонии.

# Коронавирус # Фотофакт

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