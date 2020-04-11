Воздух стал чище. Вершины Гималаев впервые за 30 лет увидели жители Индии

Новости Индии. В Индии впервые за 30 лет жители увидели вершины Гималаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной этого уникального явления стало очищение воздуха.

Из-за введения карантина на улицах городов значительно сократилось количество транспорта. В результате уменьшилось количество вредных выбросов в атмосферу.

Многие местные жители впервые в жизни смогли лицезреть покрытые снегом хребты Гималаев. Восхититься красотой заснеженных гор можно было даже без бинокля. К слову, Гималаи находятся в сотнях километров от города.