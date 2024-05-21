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Истёк срок полномочий Зеленского на посту президента Украины

21 мая 2024 07:52
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20 мая истек срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом, с этого дня его уже нельзя считать легитимным главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Истёк срок полномочий Зеленского на посту президента Украины-1

Ровно пять лет назад он вступил в эту должность. Сегодня новый украинский лидер, которого могли избрать на мартовских выборах, должен был бы принять присягу. Однако ни того, ни другого не произошло. Ранее в Киеве объяснили отмену президентских выборов военным положением. Сам же «экс-президент» заявил, что их проведение в данный момент «не ко времени», подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Эксперты же объясняют происходящее в политической жизни Украины боязнью Зеленского потерять власть.

Впрочем, сама фигура псевдопрезидента Зеленского в сложившейся ситуации уже не играет никакой роли. Больше волнует судьба украинского народа. Любопытно, в странах Запада, щедро спонсирующих войну в Украине, не делают громких заявлений касательно легитимности Зеленского. Самовольное продление полномочий и отмену голосования там назвали внутренним делом Украины, в которое они не хотят вмешиваться.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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