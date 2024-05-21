Politico: ЕС намерен начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы 25 июня

Евросоюз намерен начать 25 июня переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Об этом было объявлено в декабре прошлого года, но решение было отложено из-за противодействия Венгрии и опасений, что тема о расширении ЕС станет одной из основных на выборах в Европарламент.

Странам хотелось бы добиться успеха в вопросе расширения ЕС до того, как 1 июля пост председателя Совета ЕС перейдет от Бельгии к Венгрии. Венгерская сторона может стать препятствием для вступления Украины в ЕС, поэтому Киев активно ведет переговоры с Будапештом, в первую очередь о венгерских меньшинствах на территории Украины.