Прямой эфир

Politico: ЕС намерен начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы 25 июня

21 мая 2024 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евросоюз намерен начать 25 июня переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Politico. 

Об этом было объявлено в декабре прошлого года, но решение было отложено из-за противодействия Венгрии и опасений, что тема о расширении ЕС станет одной из основных на выборах в Европарламент.

Странам хотелось бы добиться успеха в вопросе расширения ЕС до того, как 1 июля пост председателя Совета ЕС перейдет от Бельгии к Венгрии. Венгерская сторона может стать препятствием для вступления Украины в ЕС, поэтому Киев активно ведет переговоры с Будапештом, в первую очередь о венгерских меньшинствах на территории Украины.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Сильные штормы обрушились на запад Польши
21 мая 2024 07:40

Сильные штормы обрушились на запад Польши

В Боливии протестуют из-за роста курса доллара
21 мая 2024 07:39

В Боливии протестуют из-за роста курса доллара

Совбез ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе
21 мая 2024 06:28

Совбез ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе