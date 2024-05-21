В ООН все еще считают Зеленского легитимным президентом Украины

ООН по-прежнему продолжает признавать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, хотя срок его официальных полномочий истек. Об этом пишет РИА Новости.

Выборы президента, которые должны были пройти 31 марта 2024 года, были отменены в связи с военным положением и мобилизацией. Зеленский отметил, что выборы сейчас «неуместны».

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос легитимности Зеленского после истечения срока его пребывания на посту президента должен быть решен политической и правовой системами Украины. При этом Москва изучает ситуацию, чтобы высказать свою позицию.