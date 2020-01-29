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Испекли пиццу длиной более 100 метров. В Австралии накормили всех, кто участвовал в тушении пожаров

29 января 2020 08:02
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Новости Австралии. Жители Австралии в знак благодарности спасателям за борьбу с огнем испекли огромную пиццу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Идея принадлежит владельцам одного из итальянских ресторанов в Сиднее. Готовили блюдо четыре часа. Склеенные между собой куски теста покрывали томатным соусом, моцареллой, базиликом и поливали оливковым маслом. Пиццей накормили всех, кто пожертвовал деньги службе по борьбе со стихией.

Испекли пиццу длиной более 100 метров. В Австралии накормили всех, кто участвовал в тушении пожаров-1

Испекли пиццу длиной более 100 метров. В Австралии накормили всех, кто участвовал в тушении пожаров-3

Испекли пиццу длиной более 100 метров. В Австралии накормили всех, кто участвовал в тушении пожаров-5

 

# Еда # Фотофакт

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