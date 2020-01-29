Умерли уже 132 человека. Первый случай заболевания коронавирусом отмечен в ОАЭ

Новости мира. Число жертв от нового коронавируса возросло до 132, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество заболевших превысило 6 тысяч.

Подозрение на заражение зафиксировали в последнем из регионов Китая, где не было отмечено вируса – в Тибете. Подтвержден первый случай заболевания в Объединенных Арабских Эмиратах. Из эпицентра эпидемии продолжают эвакуировать иностранцев.

29 января в аэропорт Японии из города Ухань прибыл первый чартерный рейс. На борту лайнера находились 206 человек. Следующий самолет после дезинфекции отправится в Ухань ночью, а 30 января вылетит еще один.

Забрать своих граждан из закрытого на карантин города планируют также власти Австралии. По словам премьер-министра страны, эвакуированных поместят на остров Рождества. Австралийцы проведут там две недели: пока не будет установлено, что они не заражены коронавирусом.

«Мы не выходили из дома 6 дней». Что известно о коронавирусе