Испанским фермерам не хватает воды – назревают массовые протесты

Новости Испании. Водные войны начинаются в Испании. Более тысячи фермеров протестуют перед зданием Министерства окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они хотят призвать правительство увеличить количество воды, поступающей на сельскохозяйственные угодья южной части страны. Этот регион еще называют садом Европы. Сельхоздеятельность – основная работа для его жителей. А потому дефицит воды – это не только падение урожайности и заработных плат сотрудников, но и сокращение рабочих мест. Прошлым летом испанские водохранилища были заполнены примерно на 40 %, что значительно ниже среднего показателя.