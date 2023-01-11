Прямой эфир

Испанским фермерам не хватает воды – назревают массовые протесты

11 января 2023 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Водные войны начинаются в Испании. Более тысячи фермеров протестуют перед зданием Министерства окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанским фермерам не хватает воды – назревают массовые протесты-1

Они хотят призвать правительство увеличить количество воды, поступающей на сельскохозяйственные угодья южной части страны. Этот регион еще называют садом Европы. Сельхоздеятельность – основная работа для его жителей. А потому дефицит воды – это не только падение урожайности и заработных плат сотрудников, но и сокращение рабочих мест. Прошлым летом испанские водохранилища были заполнены примерно на 40 %, что значительно ниже среднего показателя.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жара в Тунисе может лишить страну главного экспортного продукта – оливкового масла
11 января 2023 13:28

Жара в Тунисе может лишить страну главного экспортного продукта – оливкового масла

Экоактивисты захватили крупнейший угольный карьер в Германии, и теперь его штурмует спецназ
11 января 2023 13:26

Экоактивисты захватили крупнейший угольный карьер в Германии, и теперь его штурмует спецназ

Литва планирует сформировать дивизию с «Хаймарсами» по стандартам НАТО
11 января 2023 13:25

Литва планирует сформировать дивизию с «Хаймарсами» по стандартам НАТО