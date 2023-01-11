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Экоактивисты захватили крупнейший угольный карьер в Германии, и теперь его штурмует спецназ

11 января 2023 13:26
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Новости Германии. Немецкая полиция начала штурм лагеря экоактивистов, захвативших крупнейший угольный карьер на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экоактивисты захватили крупнейший угольный карьер в Германии, и теперь его штурмует спецназ-1

Сотни людей, протестуя против планов правительства увеличить там добычу топлива, заблокировали все дороги, ведущие к руднику. Они заявили, что готовы оставаться там столько, сколько потребуется и будут мешать работе техники. Энергокомпания, которой принадлежит угольный разрез, пыталась договориться с протестующими, но безрезультатно. Тогда в дело вступила полиция, которая начала спецоперацию по очистке территории от экоактивистов. Но спецназ встретил ожесточенное сопротивление. Ему приходится разбирать баррикады под градом камней и бутылок.

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# Экология # Новости Германии # Фотофакт

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