Экоактивисты захватили крупнейший угольный карьер в Германии, и теперь его штурмует спецназ

Новости Германии. Немецкая полиция начала штурм лагеря экоактивистов, захвативших крупнейший угольный карьер на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни людей, протестуя против планов правительства увеличить там добычу топлива, заблокировали все дороги, ведущие к руднику. Они заявили, что готовы оставаться там столько, сколько потребуется и будут мешать работе техники. Энергокомпания, которой принадлежит угольный разрез, пыталась договориться с протестующими, но безрезультатно. Тогда в дело вступила полиция, которая начала спецоперацию по очистке территории от экоактивистов. Но спецназ встретил ожесточенное сопротивление. Ему приходится разбирать баррикады под градом камней и бутылок.