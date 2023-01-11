Жара в Тунисе может лишить страну главного экспортного продукта – оливкового масла

Новости Туниса. Из-за аномальной засухи миллионам жителям Туниса грозит голод. За полгода в стране выпала лишь пятая часть нормы осадков, из-за чего оказались опустошены все водохранилища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под угрозой уничтожения весь урожай зерновых. Из-за гибели оливковых рощ страна может остаться без оливкового масла, которое является главным экспортным товаром и очень важно для разрушенной экономики Туниса. Из-за отсутствия корма фермеры продают скот, в результате возник дефицит молока, масла и мяса. Взлетели цены на фрукты и овощи, что увеличило инфляцию на 10 %.