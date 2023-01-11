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Литва планирует сформировать дивизию с «Хаймарсами» по стандартам НАТО

11 января 2023 13:25
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Новости Литвы. В Вооруженных силах Литвы планируют сформировать новую мотопехотную дивизию по стандартам НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва планирует сформировать дивизию с «Хаймарсами» по стандартам НАТО-1

Она будет создана по инициативе Министерства обороны и будет развернута на базе бригады «Железный волк», наиболее боеспособного соединения местной армии. В новом формировании окажется от 10 до 15 тысяч военнослужащих, оснащенных самым современным вооружением, включая ракетные комплексы «Хаймарс» и ударные беспилотники. По данным литовских СМИ, в настоящий момент в Вооруженных силах служат 11,5 тысячи контрактников, 3,5 тысячи призывников и более 5 тысяч добровольцев, которые обслуживают воинские подразделения.

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# Вооруженные силы # Новости Литвы # Фотофакт

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