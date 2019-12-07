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Испанцы провели «Марш за климат», в акции поучаствовала Грета Тунберг

07 декабря 2019 11:54
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Новости Испании. В Мадриде прошел многотысячный «Марш за климат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанцы провели «Марш за климат», в акции поучаствовала Грета Тунберг-1

Испанцы провели «Марш за климат», в акции поучаствовала Грета Тунберг-3

На улицы испанской столицы вышли почти полмиллиона человек. Демонстранты призывали к более амбициозной политике государства в области изменения климата. 

Испанцы провели «Марш за климат», в акции поучаствовала Грета Тунберг-6

К акции присоединилась всемирно известная активистка Грета Тунберг.

Испанцы провели «Марш за климат», в акции поучаствовала Грета Тунберг-9

Она заявила во время выступления перед протестующими, что изменения в климатической политике просто так от властей не придут, к конкретным действием могут подтолкнуть только люди, требующие перемен.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?

# Акции протеста # Фотофакт

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