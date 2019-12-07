Испанцы провели «Марш за климат», в акции поучаствовала Грета Тунберг

На улицы испанской столицы вышли почти полмиллиона человек. Демонстранты призывали к более амбициозной политике государства в области изменения климата.

Она заявила во время выступления перед протестующими, что изменения в климатической политике просто так от властей не придут, к конкретным действием могут подтолкнуть только люди, требующие перемен.

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