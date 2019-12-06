Китай ввёл ограничения для дипломатов из США

Новости мира. Теперь они должны оповещать МИД КНР о своих планах встретиться с местными чиновниками за пять рабочих дней до предполагаемой даты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пекине заявили, что эти ограничения носят зеркальный характер. В октябре Госдепартамент США ввел аналогичные требования в отношении дипломатов из Китая. Представители КНР теперь должны уведомлять американское правительство о любых контактах с государственными и муниципальными властями, визитах в образовательные учреждения и исследовательские институты.