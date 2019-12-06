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На Чукотке застряли около 60 белых медведей из-за аномально тёплой погоды

06 декабря 2019 12:23
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Новости России. Около 60 белых медведей застряли на Чукотке. Животные не могут покинуть населенный пункт из-за аномально теплой погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Чукотке застряли около 60 белых медведей из-за аномально тёплой погоды-1

Лед еще недостаточно прочный, поэтому уйти в море на охоту невозможно. Медведи вынуждены искать еду возле берега и рядом с жилыми домами. На время нашествия косолапых в детский сад и в школу детей будут развозить на автобусах.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели погода придет в норму, медведи уйдут, а жители смогут вернуться к привычной жизни.

На Чукотке застряли около 60 белых медведей из-за аномально тёплой погоды-4

На Чукотке застряли около 60 белых медведей из-за аномально тёплой погоды-6

# Дикие животные # Фотофакт

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