На Чукотке застряли около 60 белых медведей из-за аномально тёплой погоды

Новости России. Около 60 белых медведей застряли на Чукотке. Животные не могут покинуть населенный пункт из-за аномально теплой погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лед еще недостаточно прочный, поэтому уйти в море на охоту невозможно. Медведи вынуждены искать еду возле берега и рядом с жилыми домами. На время нашествия косолапых в детский сад и в школу детей будут развозить на автобусах.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели погода придет в норму, медведи уйдут, а жители смогут вернуться к привычной жизни.