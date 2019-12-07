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Показываем, как выглядит самая дорогая рождественская ель в 2019 году

07 декабря 2019 11:42
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Новости Испании. Самая дорогая в мире рождественская ель установлена в Испании. Ее стоимость оценивается в 15 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показываем, как выглядит самая дорогая рождественская ель в 2019 году-1

Дерево высотой 6 метров установили в холле гостиницы. Дизайнеры украсили его тремя тысячами кристаллов Сваровски, золотыми пластинами и алмазной пылью, а также страусиными яйцами, сапфирами, бриллиантами и дорогой тканью с мехами.

Показываем, как выглядит самая дорогая рождественская ель в 2019 году-4

Среди украшений – два бриллианта стоимостью до 5 миллионов долларов. Также елку украшают изделия модных домов. Она находится под круглосуточной охраной.

Показываем, как выглядит самая дорогая рождественская ель в 2019 году-7

Показываем, как выглядит самая дорогая рождественская ель в 2019 году-9

# Новый год # Фотофакт

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