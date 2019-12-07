Показываем, как выглядит самая дорогая рождественская ель в 2019 году

Новости Испании. Самая дорогая в мире рождественская ель установлена в Испании. Ее стоимость оценивается в 15 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дерево высотой 6 метров установили в холле гостиницы. Дизайнеры украсили его тремя тысячами кристаллов Сваровски, золотыми пластинами и алмазной пылью, а также страусиными яйцами, сапфирами, бриллиантами и дорогой тканью с мехами.