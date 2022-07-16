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Японские инженеры придумали робота для помощи при стихийных бедствиях

16 июля 2022 13:11
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Новости Японии. Японские инженеры разработали змееподобного робота на колесах, который сможет помочь людям во время стихийных бедствий или других экстремальных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японские инженеры придумали робота для помощи при стихийных бедствиях-1

Устройство может проникать туда, куда человеку не попасть либо где опасно. Помимо видеосъемки, устройство может выполнять простые задачи, например, перекрыть кран. Длина робота – 170 сантиметров, вес – 10 килограммов. Он состоит из 17 так называемых суставов. Спереди и сзади – видеокамеры. Управлять роботом можно с помощью джойстика. В движение его приводят 40 моторчиков. Он может подняться на ступеньку высотой в метр.

# Роботы # Новости Японии # Фотофакт

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