Японские инженеры придумали робота для помощи при стихийных бедствиях

Новости Японии. Японские инженеры разработали змееподобного робота на колесах, который сможет помочь людям во время стихийных бедствий или других экстремальных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устройство может проникать туда, куда человеку не попасть либо где опасно. Помимо видеосъемки, устройство может выполнять простые задачи, например, перекрыть кран. Длина робота – 170 сантиметров, вес – 10 килограммов. Он состоит из 17 так называемых суставов. Спереди и сзади – видеокамеры. Управлять роботом можно с помощью джойстика. В движение его приводят 40 моторчиков. Он может подняться на ступеньку высотой в метр.