Испанцы митингуют против сокращения финансирования системы здравоохранения

В Испании прошли акции против сокращения финансирования системы здравоохранения. Самая масштабная состоялась в Мадриде – там на улицы вышли несколько сотен тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам протестующих, медицина страны сейчас находится в состоянии остановки сердца. Катастрофически не хватает врачей, которые стали массово увольняться из-за низких зарплат и тяжелых условий труда. Отсутствие кадров спровоцировало огромные очереди в поликлиниках, больницы из-за отсутствия мест уже не в состоянии принять всех нуждающихся в помощи пациентов.

Только в Мадриде очередь на госпитализацию достигла 1 миллиона человек. Неожиданно для всех митингующих поддержала и министр здравоохранения Испании, которая присоединилась к колонне демонстрантов.