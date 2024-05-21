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Испанцы митингуют против сокращения финансирования системы здравоохранения

21 мая 2024 08:08
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В Испании прошли акции против сокращения финансирования системы здравоохранения. Самая масштабная состоялась в Мадриде – там на улицы вышли несколько сотен тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанцы митингуют против сокращения финансирования системы здравоохранения-1

По словам протестующих, медицина страны сейчас находится в состоянии остановки сердца. Катастрофически не хватает врачей, которые стали массово увольняться из-за низких зарплат и тяжелых условий труда. Отсутствие кадров спровоцировало огромные очереди в поликлиниках, больницы из-за отсутствия мест уже не в состоянии принять всех нуждающихся в помощи пациентов.

Только в Мадриде очередь на госпитализацию достигла 1 миллиона человек. Неожиданно для всех митингующих поддержала и министр здравоохранения Испании, которая присоединилась к колонне демонстрантов.

# Акции протеста # Новости Испании

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