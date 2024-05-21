Прямой эфир

В Польше 9 человек обвиняются в диверсиях и саботаже по заказу РФ

21 мая 2024 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что девять человек были привлечены к уголовной ответственности за диверсии и саботаж, якобы заказанные Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет об избиении, поджоге и попытках поджога, в которых замешаны граждане из Украины, Беларуси и Польши. Ранее была совершена попытка поджога завода во Вроцлаве, которая, как заявляет Туск, была заказана российскими спецслужбами. 

В настоящий момент ведется расследование и операция по устранению угроз. При этом за последнее время в Польше произошло несколько крупных пожаров.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Вашингтоне опасаются, что Иран обвинит в гибели Раиси США
21 мая 2024 07:58

В Вашингтоне опасаются, что Иран обвинит в гибели Раиси США

Истёк срок полномочий Зеленского на посту президента Украины
21 мая 2024 07:52

Истёк срок полномочий Зеленского на посту президента Украины

В ООН все еще считают Зеленского легитимным президентом Украины
21 мая 2024 07:50

В ООН все еще считают Зеленского легитимным президентом Украины