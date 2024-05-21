В Вашингтоне опасаются, что Иран обвинит в гибели Раиси США

В администрации президента Америки Джо Байдена боятся, что Иран может возложить вину за крушение вертолета, в результате которого погиб президент Эбрахим Раиси, на США или Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

Это может ухудшить отношения с Израилем. 19 мая из-за технической неполадки разбился вертолет, на борту которого находились Раиси и другие официальные лица.

Вице-президент Мохаммад Мохбер будет исполняющим обязанности главы государства до проведения новых выборов. Политические деятели возвращались с визита в Азербайджан.