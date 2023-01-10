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Швеция готова разместить у себя ядерное оружие при вступлении в НАТО

10 января 2023 10:45
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Новости Швеции. Швеция готова разместить у себя ядерное оружие при вступлении в НАТО. Об этом заявил 10 января премьер-министр страны. И это при том, что другие скандинавские страны отказались это делать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швеция готова разместить у себя ядерное оружие при вступлении в НАТО-1

По словам главы кабмина, Стокгольм готов присоединиться к альянсу без формальных условий. ВВС страны намерены участвовать в воздушном патрулировании над странами Балтии, Исландии и над Черным морем. Ранее правительство Швеции обязалось увеличить военные расходы до 2 % от ВВП, а также удвоить к следующему десятилетию число призывников до 10 тысяч человек.

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# НАТО # Ульф Кристерссон # Новости Швеции # Фотофакт

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