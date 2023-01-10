В Германии экоактивисты захватили крупнейший угольный карьер

Они заявили, что готовы оставаться там столько, сколько потребуется, и будут мешать работе техники. Крупная немецкая энергокомпания, которой принадлежит рудник, пыталась договориться с протестующими, но безуспешно. Сейчас туда стягиваются полицейские подразделения, которые готовят спецоперацию по очистке территории от экоактивистов. По данным местных СМИ, штурм может начаться уже завтра, 11 января.