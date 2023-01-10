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В Германии экоактивисты захватили крупнейший угольный карьер

10 января 2023 10:46
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Новости Германии. В Германии сотни экоактивистов захватили крупнейший угольный карьер, протестуя против планов правительства увеличить там добычу угля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии экоактивисты захватили крупнейший угольный карьер-1

Они заявили, что готовы оставаться там столько, сколько потребуется, и будут мешать работе техники. Крупная немецкая энергокомпания, которой принадлежит рудник, пыталась договориться с протестующими, но безуспешно. Сейчас туда стягиваются полицейские подразделения, которые готовят спецоперацию по очистке территории от экоактивистов. По данным местных СМИ, штурм может начаться уже завтра, 11 января.

В Германии экоактивисты захватили крупнейший угольный карьер-4

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# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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