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Впервые в истории ЕС глава Европарламента заявил, что конфликт в Украине нужно завершить военной победой

09 апреля 2022 16:12
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Еврочиновник, Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, выступил с весьма воинственным заявлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время визита в Киев впервые в истории Евросоюза прозвучало пожелание, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Впервые в истории ЕС глава Европарламента заявил, что конфликт в Украине нужно завершить военной победой-1

«Эта война должна быть выиграна на поле боя», – написал Боррель в Twitter. Заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта лидеры ЕС не делали ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане, в которых в рамках структур НАТО принимали участие большинство стран сообщества.

# Международная политика # Жозеп Боррель # Фотофакт

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