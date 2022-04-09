Впервые в истории ЕС глава Европарламента заявил, что конфликт в Украине нужно завершить военной победой

Еврочиновник, Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, выступил с весьма воинственным заявлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время визита в Киев впервые в истории Евросоюза прозвучало пожелание, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

«Эта война должна быть выиграна на поле боя», – написал Боррель в Twitter. Заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта лидеры ЕС не делали ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане, в которых в рамках структур НАТО принимали участие большинство стран сообщества.