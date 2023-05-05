ВОЗ отменяет режим ЧС по COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявила об упразднении присвоенного статуса глобальной пандемии COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Ранее на состоявшейся в Женеве пресс-конференции Гебрейесус сообщил, что количество умерших от COVID-19 с момента начала пандемии в 2020 году превысило 20 миллионов человек, при этом официальные показатели говорят только о семи миллионах смертей. Он подчеркнул, что действительное число случаев смертельных исходов от коронавируса значительно превосходит официальную статистику.

Сообщается также, что ВОЗ создает экспертный комитет для разработки долгосрочных рекомендаций странам о том, как бороться с коронавирусом на постоянной основе.