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Пять стран Евросоюза просят ЕК продлить запрет на ввоз зерна из Украины

05 мая 2023 13:30
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Пять стран ЕС, а именно Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, просят Еврокомиссию о продлении действия введенного запрета на импорт зерна из Украины после 5 июня, пишет РИА Новости. 

Еврокомиссией были внедрены меры, касающиеся ввоза некоторых сельскохозяйственных культур из Украины, которые будут действовать до 5 июня 2023 года. В соответствии с этими мерами, пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения могут поступать для свободного оборота в странах-государствах ЕС, за исключением перечисленных выше пяти стран. 

В то же время Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отказаться от применения односторонних мер в части импорта сельскохозяйственных культур из Украины.

# Международная политика

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