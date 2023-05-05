Пять стран Евросоюза просят ЕК продлить запрет на ввоз зерна из Украины

Пять стран ЕС, а именно Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, просят Еврокомиссию о продлении действия введенного запрета на импорт зерна из Украины после 5 июня, пишет РИА Новости.

Еврокомиссией были внедрены меры, касающиеся ввоза некоторых сельскохозяйственных культур из Украины, которые будут действовать до 5 июня 2023 года. В соответствии с этими мерами, пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения могут поступать для свободного оборота в странах-государствах ЕС, за исключением перечисленных выше пяти стран.

В то же время Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отказаться от применения односторонних мер в части импорта сельскохозяйственных культур из Украины.