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Китайский Ухань затопило после нескольких дней непрерывных дождей

20 июня 2026 13:42
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Один из крупнейших городов Китая оказался во власти стихии. В Ухане уже несколько дней не прекращаются ливни, часть мегаполиса затоплена. Он как раз расположен в месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй и всегда был уязвим для наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайский Ухань затопило после нескольких дней непрерывных дождей-2

Но в этот раз дожди побили все рекорды. Количество осадков превысило сезонные нормы, и городская дренажная система не справилась с объемом. Затоплены улицы, подземные переходы и жилые кварталы. Это привело к серьезным сбоям в транспортной системе и работе инфраструктуры. Спасатели эвакуируют людей из наиболее опасных зон. Власти задействовали экстренные службы для откачки воды. Метеорологи предупреждают, что сильные дожди в регионе продолжатся. Официальных данных о погибших или пострадавших пока не поступало.

# Китай

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