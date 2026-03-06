Иран заявил об ударе БПЛА по американскому авианосцу в Оманском заливе

Иранские беспилотники атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» в Оманском заливе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия».

Корабль приблизился к границам Ирана на 340 километров, после чего был подбит и отступил более чем на тысячу километров. При этом Соединенные Штаты отрицают, что иранцы нанесли удар по авианосцу.

Ранее исламская республика также объявил об ударе крылатыми ракетами.

Операция против Тегерана началась 28 февраля. Соединенные Штаты и Израиль заявили о своей цели избежать применения ядерного оружия. Вашингтон призвал к смене власти в Иране. В ответ Иран атакует израильскую территорию и объекты США в регионе.

Фото: U.S. Department of War