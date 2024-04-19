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Медведев сообщил, что на Западе решили устранить Зеленского

19 апреля 2024 08:13
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Появившиеся сообщения о покушении на украинского лидера Владимира Зеленского в Польше указывают на то, что западные страны решили его устранить. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Он предположил, что данные сообщения могут быть первым признаком того, что Запад решил устранить Зеленского. Между тем, ранее одному гражданину Польши было выдвинуто обвинение в сотрудничестве с российской разведкой и в сборе информации для организации покушения на Зеленского, хотя доказательств этому представлено не было.
 

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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