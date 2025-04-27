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Лавров: Путин поддерживает предложение Трампа прекратить огонь на 30 дней

27 апреля 2025 16:41
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Лавров: Путин поддерживает предложение Трампа прекратить огонь на 30 дней-0

Российский президент Владимир Путин поддерживает предложение Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня при том условии, что не будут повторены прошлые ошибки. Об этом пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что РФ наносит удары только по военным объектам, и требует прекратить поставки оружия в Украину.

Российское министерство обороны сообщило о масштабных ударах по украинским объектам военного назначения, но не упомянуло Киев. Трамп высказал недовольство ударами и призвал к заключению мирного соглашения.

Фото: pixabay

# Международная политика

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