Иран атаковал военные базы США в Ираке: началась операция возмездия за убийство генерала Сулеймани

Иран атаковал военные базы США в Ираке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минувшей ночью корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани.

Около 15 баллистических ракет класса «земля-земля» были выпущены по объекту Эйн-аль-Асад на западе Ирака и по базе в Эрбиле, где расположен военный контингент американской армии.

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По предварительным данным, обошлось без жертв. Однако в Иране заявили, что в результате атак погибли 80 человек. КСИР пригрозил новыми обстрелами уже по территории США, если Вашингтон ответит на этот удар.