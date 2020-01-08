В Тегеране разбился украинский самолёт, в котором находились 176 человек. Появилось видео c места крушения

Новости Украины. Утром 8 января в Тегеране разбился украинский самолёт, в котором находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Как сообщает Tasnim News Agency, Boeing 737 летел из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. По предварительным данным, никто не выжил. После падения воздушное судно загорелось, его тушат спасатели. Опубликовано видео с места происшествия.

Согласно информации IRNA, летательный аппарат потерпел крушение из-за загоревшегося двигателя.

По сведениям портала Flight Radar, PS752 вылетел из Тегерана в 5:42 по мск. Последние данные получены в 5:44.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления ЧС Ирана, большинство пассажиров самолёта были иранцами.