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В Тегеране разбился украинский самолёт, в котором находились 176 человек. Появилось видео c места крушения

08 января 2020 06:36
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Новости Украины. Утром 8 января в Тегеране разбился украинский самолёт, в котором находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 

Как сообщает Tasnim News Agency, Boeing 737 летел из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. По предварительным данным, никто не выжил. После падения воздушное судно загорелось, его тушат спасатели. Опубликовано видео с места происшествия. 

Согласно информации IRNA, летательный аппарат потерпел крушение из-за загоревшегося двигателя. 

По сведениям портала Flight Radar, PS752 вылетел из Тегерана в 5:42 по мск. Последние данные получены в 5:44. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления ЧС Ирана, большинство пассажиров самолёта были иранцами. 

# Крушение

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