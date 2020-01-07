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Парламент Испании выбрал Педро Санчеса премьер-министром страны

07 января 2020 18:25
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Новости Испании. Политический кризис преодолен: испанский парламент выбрал премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во втором туре голосования, с перевесом всего в два голоса, победу одержал Педро Санчес.

В первом туре, который состоялся в воскресенье, 5 января, Санчесу не удалось набрать необходимое абсолютное большинство, а во втором для утверждения главы правительства достаточно было простого большинства.

Парламент Испании выбрал Педро Санчеса премьер-министром страны-1

Теперь правительство в Испании впервые будет коалиционным. В него войдут представители испанской социалистической рабочей партии, которая победила на выборах в ноябре 2019 года, и левой партии Подэмос.

Напомним, за 2019 год досрочные парламентские выборы в стране проходили дважды. Оба раза победу одерживали социалисты, но набрать абсолютное большинство им не удавалось. С апреля правительство работало в статусе временно исполняющего обязанности.

Парламент Испании выбрал Педро Санчеса премьер-министром страны-4

# Международная политика # Педро Санчес # Фотофакт

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