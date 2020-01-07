Парламент Испании выбрал Педро Санчеса премьер-министром страны

Новости Испании. Политический кризис преодолен: испанский парламент выбрал премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во втором туре голосования, с перевесом всего в два голоса, победу одержал Педро Санчес.
В первом туре, который состоялся в воскресенье, 5 января, Санчесу не удалось набрать необходимое абсолютное большинство, а во втором для утверждения главы правительства достаточно было простого большинства.
Теперь правительство в Испании впервые будет коалиционным. В него войдут представители испанской социалистической рабочей партии, которая победила на выборах в ноябре 2019 года, и левой партии Подэмос.
Напомним, за 2019 год досрочные парламентские выборы в стране проходили дважды. Оба раза победу одерживали социалисты, но набрать абсолютное большинство им не удавалось. С апреля правительство работало в статусе временно исполняющего обязанности.